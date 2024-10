WRC2, Oliver Solberg: “com ou sem título, estou orgulho desta época”

Oliver Solberg, atual líder do WRC2, reflete com orgulho sobre a sua temporada, independentemente de conquistar ou não o título este ano, pois via ter que esperar pela prestação de Sami Pajari no Rali do Japão, e só aí se saberá quem será o campeão, o finlandês ou o sueco.

Com apenas 23 anos, Solberg obteve três vitórias, dois segundos lugares e um quarto lugar no Rali do Chile, mantendo-se firme no topo da tabela. Após cumprir todas as provas que escolheu para pontuar, Solberg verá o desfecho do campeonato à distância, ficando de fora do Rali do Jaão enquanto o seu último rival ao título, Sami Pajari, disputa a prova final. Um primeiro ou segundo lugar no Japão garantirá o título ao finlandês: “É difícil ficar de fora e assistir ao Japão de longe, mas é o que nos resta,” disse Solberg. “Estou incrivelmente orgulhoso do que conquistámos juntos esta temporada. Foi um ano de força e superação para nós, e acredito que merecemos o título. Agora é esperar e ver se a sorte nos acompanha, mas demos o nosso máximo e é isso que importa.”

Solberg sublinhou o espírito de equipa que sustentou a época: “A equipa esteve fantástica, e esse esforço conjunto permitiu-nos vencer três ralis do WRC2. Fomos a única equipa a vencer troços em cada prova e, no total, ganhámos 42% dos troços em que participámos! É com este registo que encerramos a nossa época, sem Japão para nós. Claro que fico um pouco triste, tenho um grande carinho pelo Japão e pela paixão que o país tem pelo nosso desporto. Adorava competir lá e viver esse entusiasmo, mas só posso agradecer pelo incrível ano que tivemos.”