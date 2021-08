WRC2: Novo Hyundai i20 N Rally2 estreia-se a vencer | AutoSport

Não eram muitos os concorrentes do WRC2 nesta prova, devido a razões de vária índole, mas para a história fica o triunfo na estreia do novo Hyundai i20 N Rally2, o novo R5 da marca coreana, que começou a competir na Bélgica e venceu. E se Oliver Solberg não tem desistido na última manhã de prova na sequência de problemas elétricos no seu i20 N Rally2, teria sido uma dobradinha. Seja como for, Jari Huttunen ‘sobreviveu’ a um fim-de-semana de grande tensão e assegurou o triunfo no Rali de Ypres.

Na véspera do último dia de prova, as hipóteses do finlandês pareciam diminutas, pois seguia o seu colega de equipa Oliver Solberg a quase quatro minutos, depois de ter furado duas rodas na sexta-feira e no sábado. No entanto, as coisas mudaram quando o carro de Solberg não pegou devido a uma falha elétrica que não pôde ser reparada. O abandono de Solberg deu-se depois do jovem sueco ter completado a maior parte dos troços de sábado sem direcção assistida. Mesmo assim, aguentou a liderança. Huttunen foi atingido com os mesmos problemas de direcção assistida de Solberg, nos últimos troços, mas conseguiu a sua segunda vitória do ano e a primeira da Hyundai com o seu novíssimo Rally2: “Não foi uma prova fácil, não correu como queríamos. Foi triste para o Oliver, mas estou feliz por o carro estar aqui”, disse Huttunen. Nikolay Gryazin foi o único outro piloto a terminar a prova. As suas esperanças de vitória ficaram goradas logo no primeiro dia, quando ficou com o seu Volkswagen Polo GTI R5 preso numa vala. Terminou 43m59,3s atrás de Huttunen.

Foi um fim-de-semana para esquecer para a equipa M-Sport/Ford. Teemu Suninen desistiu com problemas mecânicos no sábado de manhã, enquanto o seu companheiro de equipa, Tom Kristensson saiu de estrada no primeiro dia.

Apesar de ter falhado a ronda belga, Andreas Mikkelsen ainda se mantém líder, nove pontos face a Mads Østberg, que desta vez esteve aos microfones da WRC TV.