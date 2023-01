WRC2: Nikolay Gryazin penalizado, Yohan Rossel declarado vencedor | AutoSport

Não é a primeira vez que sucede nos ralis nem há-de ser a última: Yohan Rossel foi declarado vencedor do Rali de Monte Carlo no WRC2, depois de Nikolay Gryazin ter sofrido uma penalização de cinco segundos. Na estrada, Gryazin, liderou do princípio ao fim, e apesar de um furo no penúltimo dia, chegou ao fim do rali com 4.5s de avanço, mas a PH Sport de Rossel, protestou o piloto do Škoda Fabia RS Rally2 alegando que Gryazin tinha cortado uma curva na PE14. Depois de rever as imagens onboard do carro de Gryazin os Comissários decidiram penalizar Gryazin por 5.0s, atribuindo dessa forma o triunfo a Rossel por 0.5s. No Rali da Grécia de 2021, aconteceu a Rossel, depois de ter ‘falhado’ as verificações, desta feita beneficiou duma penalização.