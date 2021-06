WRC2: Martin Prokop ‘sozinho em casa’ no Rali Safari | AutoSport

Se Martin Prokop terminar o Rali Safari, já tem garantido o triunfo no WRC2, já que… é o único concorrente. A M-Sport e a Toksport já confirmaram que os seus carros não viajarão para o Quénia, pelo que o piloto checo vai correr sozinho no seu Ford Fiesta Rally2.

Andreas Mikkelsen e Marco Bulacia estavam inscritos, bem como Adrien Fourmaux pela M-Sport, mas não vão participar. Os homens da Toksport tiveram problemas logísticos decorrentes dos acidentes dos seus pilotos na Sardenha, pelo que retiraram a inscrição. Quanto à M-Sport, já o revelámos noutro artigo: Só vai ao Quénia quem for estritamente necessário.

E o WRC2, pelos vistos, não é importante…