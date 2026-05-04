WRC2: Lancia é novidade, mas há muitos outros protagonistas no Rali de Portugal

No WRC2, uma competição que anualmente tem o Rali de Portugal como um dos seus pontos altos, a Lancia e Yohan Rossel lideram atualmente a ofensiva italiana numa categoria cada vez mais disputada. Contudo, em Portugal, o leque de participantes é significativamente mais vasto, e os protagonistas no nosso país podem muito bem ser muito diferentes daqueles que se destacaram até agora.

A Lancia regressou ao Campeonato do Mundo de Ralis e rapidamente se posicionou na luta pelos primeiros lugares do WRC2. Yohan Rossel partilha a liderança do campeonato com o seu irmão Léo Rossel, ambos com 52 pontos após cinco provas. Neste regresso oficial da marca italiana ao Mundial, Yohan conduz o novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, enquanto Nikolay Gryazin, também ao volante de um carro da estrutura italiana, ocupa o quinto lugar com 31 pontos. Contudo, o carro é quase ‘virgem’ em pisos de terra, e sendo novo, é preciso trabalho. Se o carro for competitivo, então deixam de haver dúvidas quanto ao que é capaz nos pisos de terra. Mas primeiro, ver para crer…

Após um início de temporada com vitórias repartidas por várias marcas, a Lancia impôs-se nas duas rondas mais recentes, com Yohan Rossel a conquistar triunfos na Croácia e nas Canárias. A vitória na Croácia foi particularmente significativa, por representar o primeiro triunfo do Ypsilon Rally2 HF Integrale no WRC2, um feito que foi complementado por um terceiro lugar de Gryazin e pelo segundo posto de Léo Rossel, este último num Citroën.

Entre os irmãos Rossel, destacam-se ainda Roberto Daprà, terceiro classificado com 37 pontos num Skoda, e Roope Korhonen, quarto com 35 pontos num Toyota. Anteriormente, Léo Rossel venceu em Monte Carlo, Korhonen triunfou na Suécia e Robert Virves conquistou a vitória no Safari, resultados que evidenciam a intensa diversidade competitiva desta temporada.

No entanto, em Portugal, o leque de competidores é consideravelmente mais vasto. Não é garantido que dois dos três melhores pilotos do WRC2 até ao momento – Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Lancia Ypsilon HF Rally2) e Roberto Daprà/Luca Guglielmetti (Skoda Fabia RS Rally2) – venham a estar na frente em Portugal.

Entre os potenciais protagonistas do WRC2 em Portugal, destacam-se os seguintes nomes: Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2), Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Lancia Ypsilon HF Rally2), Alejandro Cachón/Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), Eric Camilli/Thibault De La Haye (Skoda Fabia RS Rally2), Robert Virves/Jakko Viilo (Skoda Fabia RS Rally2), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Toyota GR Yaris Rally2), Teemu Suninen/Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2), Fabrizio Zaldivar/M. Der Ohannesian (Skoda Fabia RS Rally2) e Andreas Mikkelsen/Jørn Listerud (Skoda Fabia RS Rally2). Se tivéssemos de apostar, os nomes a considerar seriam Korhonen, Gryazin, Cachón, Camilli, Virves, Greensmith, Suninen e Mikkelsen.

Considerando que esta é a primeira “verdadeira” prova de terra do ano, a incerteza ainda é grande, mas na quinta-feira, no final do dia, já teremos uma perspetiva mais clara.