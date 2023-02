WRC2: Hugo Magalhães ao lado de Robert Virves no Rali da Suécia | AutoSport

O Campeão do WRC 2022 Júnior, Robert Virves vai competir no Rali da Suécia com Hugo Magalhães ao lado no Ford Fiesta Rally2, a sua primeira de quatro provas como prémio pelo triunfo na competição no ano passado. O jovem estónio faz a sua estreia no WRC2 como parte da equipa M-Sport Ford World Rally, naquele que é o seu terceiro rali com Hugo Magalhães ao lado. O primeiro foi o ano passado em Itália, o Rally di Roma Capitale, correndo a dupla com o Ford Fiesta Rally3 da M-Sport Polónia.

Depois, já com o Ford Fiesta Rally2 e como preparação para esta prova na Suécia, correram juntos no Rally Elverum na Noruega e agora é a vez do WRC2 na Suécia.