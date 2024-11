WRC2: Gus Greensmith vai tentar ajudar Oliver Solberg

O piloto da Škoda, Gus Greensmith, diz que vai fazer tudo o que puder para ajudar o seu companheiro de equipa na Toksport, Oliver Solberg, a vencer Sami Pajari na corrida pela coroa do WRC2 deste ano.

Tal como acontece com os títulos gerais do Campeonato do Mundo de Ralis, a luta pela medalha de prata do WRC2 deste ano vai até à última ronda no Rali do Japão.

Com as sete pontuações permitidas registadas nesta temporada, Solberg vai ficar de fora da final da Toyota City, com o rival da Toyota, Sami Pajari, a ser o único piloto que lhe pode negar a vitória.

Uma vitória ou um segundo lugar no Japão seria o suficiente para Pajari conquistar o campeonato, o que significa que Solberg precisa de pilotos que se adiantem e se mantenham à frente do finlandês.

É isso que o piloto do Fabia RS Rally2, Greensmith, tenciona fazer. “O melhor que posso fazer para ajudar o Oliver no Japão é ganhar”, disse Greensmith, procurando acrescentar à sua única vitória no WRC2 no Quénia no início desta temporada. O Japão não é um rali fácil, é sempre complicado com as condições e o tempo a mudar – mas devo uma ao Sami depois da nossa batalha na última especial na Croácia.”

Pajari superou o inglês por três décimos de segundo em Zagreb.

Grensmith quer inverter a situação no final deste mês. “Não consegui apanhá-lo”, disse Greensmith.

“É nisso que nos estamos a concentrar desta vez. Estou ansioso por isso.

Gosto do Japão, é um dos meus ralis preferidos.”

Por outro lado, táticas de equipa nunca foram uma opção para Nikolay Gryazin. O russo deixou claro que as táticas de equipa não teriam influenciado o seu desejo de vencer o WRC2 no Rali da Europa Central no mês passado. O piloto de 27 anos entrou na penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA deste ano já fora da luta pelo título geral do WRC2, mas o seu companheiro de equipa no C3 Rally2, Yohan Rossel, precisava de uma vitória para manter vivas as suas esperanças no campeonato.

Gryazin teve um desempenho dominante no evento, garantindo a vitória no WRC2 por mais de dois minutos e terminando em sexto lugar na geral.

Infelizmente para Rossel, as suas aspirações ao título desmoronaram-se ao cruzar a linha de meta em 11º lugar, após uma semana tumultuosa. Mesmo que tivesse surgido a oportunidade para Gryazin deixar Rossel conquistar a vitória, ele afirma que não o teria feito. “Não estávamos a discutir nenhuma [tática],” disse Gryazin ao WRC.com. “Penso que a equipa é muito simpática em dar aos pilotos a oportunidade de fazerem o que querem, por isso respeito as suas decisões. Não houve qualquer pressão da parte deles – estavam a ajudar-me a sentir-me livre para fazer o que queria e a ajudar com todo o conhecimento que têm, mas não houve nada de especial em relação a algumas ordens da equipa.

“Do meu lado, como piloto, não vou deixar os outros passarem.”

Agora, Gryazin vai competir no rali do Japão no final deste mês, onde tem uma hipótese de conquistar o título WRC2 Challenger, uma série para pilotos e co-pilotos que ainda não ganharam um campeonato WRC ao nível do Rally2.

Para além desta época, Gryazin admite que o seu futuro continua incerto. “Veremos se temos alguma oferta depois deste rali”, disse. “Talvez depois do Japão possamos decidir. De momento, não há nada a dizer porque não está claro para mim. Gostaria de continuar a conduzir no próximo ano. Se houver alguma oportunidade, agarrá-la-ei”.