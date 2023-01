WRC2: Gus Greensmith de Skoda com a Toksport | AutoSport

Depois da despedida da M-Sport, e três anos com os carros de topo no WRC, Gus Greensmith já tem planos para o WRC 2023: vai guiar o novíssimo Skoda Fabia RS Rally2 da equipa Toksport. A sua campanha no WRC2 começa no Guanajuato Rally México (16 – 19 de março), sendo que as provas seguintes que fará ainda não foram confirmadas: “Finalmente, após oito anos num Ford, é tempo de algo novo, Skoda Fabia RS Rally 2”, confirmou Greensmith, que como se sabe já competiu com R5/Rally2, terminando em terceiro lugar na categoria WRC2 Pro em 2019.

Vai encontrar ‘velhos conhecidos’ do WRC, pilotos como Oliver Solberg, o antigo companheiro de equipa na M-Sport, Adrien Fourmaux: “O WRC2 deste ano será de longe o mais competitivo de sempre, e por isso estou realmente contente com o programa que foi elaborado com a Toksport e a Skoda. Vou passar muito tempo na sede este ano, isso é certo”, disse Greensmith, que ainda tem muito para testar antes do ‘seu’ arranque no WRC2: “Por agora vou estar concentrado nos testes até começarmos a nossa época no Rally México”, disse.