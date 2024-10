WRC2: Gryazin vence, Pajari e Solberg decidem título no Japão…separados por 8.500 Km

Nykolay Gryazin venceu o Rali da Europa Central no WRC2, prova em que Yoann Rossel ficou muito mal classificado, o que significa que Sami Pajari e Oliver Solberg decidem título no Japão…separados por 8.500 Km, pois o sueco não pontua no Japão.

No WRC2, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) venceram folgadamente, na mesma prova em que Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2), seus colegas de equipa, acabaram com as suas esperanças de vencer o campeonato.

O russo venceu por uma margem de 2min 23,9s, depois de assumir a liderança na segunda especial do rali, e nunca mais a cedeu, mantendo a sua posição no topo durante toda a prova.

Gryazin acumulou mais de 10 tempos mais rápidos ao longo do evento e construiu uma vantagem substancial no sábado à noite, que aumentou nos troços finais.

Embora Gryazin já não esteja na luta pelo título geral do WRC2 este ano, a sua vitória marcou o seu terceiro triunfo no WRC2 Challenger da época – um resultado que o mantém firmemente na luta por esse título antes do Rally do Japão, no próximo mês. “Obrigado à equipa, ao copiloto, à equipa de batedores”, disse. “Não teria conseguido fazer isto sem a informação deles. Obrigado à equipa que não me deixou abrandar este fim de semana”.

Enquanto Gryazin celebrava, o seu companheiro de equipa na DG Sport Competition, Yohan Rossel, teve um fim de semana mais difícil. O francês precisava de vencer o rali para manter vivas as suas esperanças no campeonato WRC2, mas acabou por terminar a mais de 15 minutos da liderança, depois de duas excursões dispendiosas em todo-o-terreno.

O seu resultado significa que Sami Pajari e Oliver Solberg – nenhum dos quais marcou pontos esta semana – são agora os únicos pilotos na linha da frente para a coroa do WRC2.

Filip Mareš teve uma das melhores prestações da sua carreira ao terminar em segundo lugar com o seu Toyota GR Yaris Rally2. O piloto checo, que tem participado regularmente no Campeonato FIA da Europa de Ralis, distanciou-se de Miko Marczyk no domingo para chegar ao fim com 29,1 segundos de vantagem sobre o polaco e garantir o seu primeiro pódio na categoria WRC2. Marczyk lutou de perto com o seu compatriota e também piloto do Škoda Fabia RS Rally2, Kajetan Kajetanowicz, ao longo de todo o evento, mas uma ultrapassagem de Kajetanowicz na última etapa de sábado acabou com o duelo. Kajetanowicz acabou por ficar atrás de Marczyk por 9,7 segundos, marcando o fim da sua candidatura ao título do WRC2 Challenger deste ano.