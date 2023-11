WRC2: Fim dos pontos na PowerStage | AutoSport

A partir de 2024, deixarão de ser atribuídos pontos aos três concorrentes mais rápidos do WRC2 na Power Stage das provas do Campeonato do Mundo de Ralis.

Atualmente, o trio mais rápido das equipas WRC2 na prova decisiva do rali marca pontos para os seus totais de fim de ano numa escala descendente de 3-2-1.

Embora um concorrente do WRC2 continue a poder registar pontos na Power Stage, caso consiga um dos cinco melhores tempos, deixará de haver uma classificação WRC2 separada.

Para efeitos de transmissão em direto, é utilizada uma lista de partida específica para a Power Stage, o que muitas vezes resulta em cinco das principais equipas do WRC2 terem a oportunidade de participar na Power Stage antes das equipas do Rally1.

Embora esta importante oportunidade promocional continue a existir, devido ao lapso de tempo entre a conclusão da Power Stage pelas equipas líderes do WRC2 e a partida das outras equipas do WRC2, não foi considerada justa a distribuição de pontos, porque as equipas vão encontrar condições de estrada bem distintas e isso não é justo para quem vem mais atrás. Isto deve-se ao facto de haver a possibilidade de alguns pilotos ganharem uma vantagem ou ficarem em maior desvantagem, dependendo das condições meteorológicas ou das condições da superfície do troço. Como não é possível ser justo com todos, a FIA preferiu acabar com os pontos da Power Stage.