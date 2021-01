WRC2, Eric Camilli: “Voltaremos à estrada nos ralis da Croácia ou Portugal”

Os pilotos dos Citroën C3 Rally2 brilharam no WRC3 e enquanto Eric Camilli lutou pelos lugares da frente no WRC2. Depois de quase um ano sem competir (só fez seis troços no Rali da Sardenha), Eric Camilli regressou ao Rali de Monte Carlo onde tentou encontrar o seu ritmo nas primeiras classificativas. Com um andamento consistente, terminou na 3ª posição do WRC2: “Divertimo-nos imenso com esta primeira prova da época. O resultado é positivo, mas obviamente que desejávamos mais. Ainda assim, depois de um ano sem muito tempo de condução, não podíamos ter feito melhor. Quando finalmente encontrámos o nosso ritmo já era demasiado tarde. As condições muito escorregadias do piso enlameado foram as que nos levaram a perder mais tempo. Não será fácil ter tempo para realizar mais testes, mas voltaremos à estrada nos ralis da Croácia ou Portugal”, disse Eric Camilli, que como se sabe correu com a Sports & You no WRC2.