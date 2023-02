WRC2 com maior destaque no WRC AllLive/RallyTV em 2023 | AutoSport

O WRC2 vai passar a ter mais tempo de antena no WRC AllLive/RallyTV ao longo de 2023, com a introdução de um novo programa bem mais aprofundado.

Introduzido desde o Rallye Monte-Carlo, o programa de 26 minutos será transmitido após cada rali e oferece um resumo muito mais abrangente de todos os momentos-chave e desempenhos dos concorrentes de topo do WRC2.

O programa, que está disponível para todos os assinantes do WRC+ e através dos parceiros de transmissão do WRC, dará também aos adeptos uma visão mais atenta dos pilotos que competem na principal categoria de apoio do Mundial de Ralis da FIA, dando-lhe mais destaque, e recordando os seus antecedentes e personalidades.

O WRC2 tem vindo a ganhar força nos últimos anos, tendo atraído quase 30 inscritos no Rallye Monte-Carlo, que abre a temporada.

Entre as ‘estrelas’ de teórico maior destaque encontram-se Oliver Solberg, Yohan Rossel, Adrien Fourmaux, Teemu Suninen, Gus Greensmith e Pepe López.

Peter Thul, Diretor Sénior para o Desporto no WRC Promoter, destaca que tudo isto faz parte de um plano para dar maior destaque a todos os níveis do WRC como um todo: “O WRC2 é o derradeiro degrau para as futuras estrelas do rali, e temos visto algumas atuações emocionantes na categoria, nas últimas temporadas. O novo programa de destaques proporcionará uma plataforma para estes pilotos mostrarem as suas capacidades e proezas a um público mais vasto, tudo isto ao mesmo tempo que aumenta o perfil desta categoria que tem estado em constante crescimento.

Mas não são apenas os concorrentes que beneficiam disto”, continua Thul. “Este último desenvolvimento faz parte do nosso plano contínuo para aproximar os nossos devotos adeptos da excitação proporcionada pelo WRC, dando-lhes um conteúdo ainda mais exclusivo para elevar a sua experiência visual”.