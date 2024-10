WRC2: boas e más notícias para Yohan Rossel

Yohan Rossel talvez até ainda não saiba que está confirmada a sua vitória no rali do Chile porque na nova audência da FIA foi decidido manter tudo como estava.

MAs as coisas correram mal ao francês na PEC2, bateu perto do final do troço, arrancou uma roda do seu Citroën C3 Rally2 e agora vai ter muitos problemas até à assistência do meio do dia de amanhã, porque a inicial é remota e não pode fazer tudo o que precisa no carro.

Tal como sucedeu hoje com Neuville, que arrancou uma peça da carroçaria do seu Hyundai, Rossel também pode ter problemas com o seu Citroën. Senão vejamos: ao nível mecânico, pode trocar o ‘canto’ todo do carro, mas por outro lado, não pode compor danos de carroçaria. Pode mudar amortecedores, mangas de eixo, pinça de travão também, mas o disco e as pastilhas já não pode mudar. Pode parecer estranho, mas são as regras…