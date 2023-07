WRC2, Balanço de meia época: 10 pilotos podem chegar ao título | AutoSport

Era bom que fosse assim nos Rally1, mas a competitividade do WRC2 não é novidade para ninguém, se bem que este ano os protagonistas são mais do que muitos, o que é o melhor que pode acontecer do ponto de vista dos adeptos. A luta pelo título do WRC2 deste ano não podia estar mais equilibrada à medida que a época entra na sua segunda metade – com mais de 10 pilotos ainda capazes de erguer o título deste ano.

O francês da Citroën, Yohan Rossel, começou a época em grande com um magnífico Rallye Monte-Carlo, vencendo a prova e a Power Stage após uma semana perfeita nos Alpes franceses. A isso juntou outro sucesso no asfalto, na Croácia.

Para além destas duas vitórias, Rossel conseguiu dois quartos lugares que o ajudaram a alcançar uma vantagem de 13 pontos no topo da tabela. Embora o seu ritmo em asfalto continue imbatível até agora este ano, o líder do campeonato está a pressionar o construtor sediado em Versalhes para encontrar mais ritmo em pisos de terra para o ajudar a manter o primeiro lugar até ao final da época.

Os pilotos da Toksport Škoda, Oliver Solberg e Gus Greensmith, são segundo e terceiro, separados por apenas dois pontos. O inglês tem duas vitórias, enquanto Solberg só subiu ao pódio uma vez – mas o sueco venceu quase o dobro do número de troços do que o seu rival mais próximo.

O Fabia RS Rally2 está presente em todos os lugares da tabela de classificação do WRC2, com Kajto Kajetanowicz, Emil Lindholm e Andreas Mikkelsen a completarem a primeira metade do top seis.

Com seis dos sete ralis a contar, o antigo campeão Mikkelsen está em ‘melhor forma’, com apenas duas ralis disputado, e uma vitória na Sardenha, no seu currículo.

Com tantas equipas ainda de olho no primeiro lugar, não vai faltar ação no WRC2 nos próximos seis ralis.