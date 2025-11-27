WRC2 Arábia Saudita: Gus Greensmith lidera após percalços dos rivais
Gus Greensmith assumiu o comando do WRC2 no Rali da Arábia Saudita, construindo uma vantagem de 25,5 segundos sobre Kajetan Kajetanowicz ao final da exigente primeira etapa de quinta-feira. O britânico, sétimo na Super Especial de quarta-feira, brilhou nos pisos de terra com vitórias nas PEC2 e PEC5, mantendo sempre ritmos entre os melhores em cada troço.
Kajetanowicz, o mais rápido na super especial inicial, optou por uma abordagem cautelosa nos troços abrasivos de Moon Stage e Khulays, garantindo posições sólidas. Roope Korhonen ocupa o terceiro lugar, a 27,0 segundos de Greensmith, após o tempo mais rápido na PEC7. Nikolay Gryazin recuperou de um furo na frente esquerda na PEC2, vencendo as PEC4 e PEC6 para fechar em quarto e posicionar-se para o título WRC2 Challenger por apenas dois pontos sobre Korhonen.
Robert Virves, quinto apesar de uma paragem para troca de roda na PEC2, respondeu com vitória na PEC3 e ritmo competitivo. Abdulaziz Al-Kuwari completou o top 6 com uma corrida limpa nas zonas mais rugosas.
Drama elimina vários candidatos
A etapa inicial foi impiedosa: Alejandro Cachón abandonou na PEC2 após saída de estrada, Pablo Sarrazin e Fabio Schwarz desistiram por falhas mecânicas na PEC5, e Jan Solans, que chegou a ser terceiro, saiu na PEC6 com problemas na caixa de velocidades. O rali prossegue com mais quatro especiais esta quinta-feira, testando a consistência de Greensmith no Circuito Internacional de Jeddah.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI