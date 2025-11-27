WRC2 Arábia Saudita: Gus Greensmith lidera após percalços dos rivais

Gus Greensmith assumiu o comando do WRC2 no Rali da Arábia Saudita, construindo uma vantagem de 25,5 segundos sobre Kajetan Kajetanowicz ao final da exigente primeira etapa de quinta-feira. O britânico, sétimo na Super Especial de quarta-feira, brilhou nos pisos de terra com vitórias nas PEC2 e PEC5, mantendo sempre ritmos entre os melhores em cada troço.

Kajetanowicz, o mais rápido na super especial inicial, optou por uma abordagem cautelosa nos troços abrasivos de Moon Stage e Khulays, garantindo posições sólidas. Roope Korhonen ocupa o terceiro lugar, a 27,0 segundos de Greensmith, após o tempo mais rápido na PEC7. Nikolay Gryazin recuperou de um furo na frente esquerda na PEC2, vencendo as PEC4 e PEC6 para fechar em quarto e posicionar-se para o título WRC2 Challenger por apenas dois pontos sobre Korhonen.​

Robert Virves, quinto apesar de uma paragem para troca de roda na PEC2, respondeu com vitória na PEC3 e ritmo competitivo. Abdulaziz Al-Kuwari completou o top 6 com uma corrida limpa nas zonas mais rugosas.​

Drama elimina vários candidatos

A etapa inicial foi impiedosa: Alejandro Cachón abandonou na PEC2 após saída de estrada, Pablo Sarrazin e Fabio Schwarz desistiram por falhas mecânicas na PEC5, e Jan Solans, que chegou a ser terceiro, saiu na PEC6 com problemas na caixa de velocidades. O rali prossegue com mais quatro especiais esta quinta-feira, testando a consistência de Greensmith no Circuito Internacional de Jeddah.