WRC2 2026: Regresso da Lancia é grande novidade, mas o plantel é muito mais que isso

A temporada de 2026 do WRC2 promete ser um ano de transição e de grande competitividade, com o regresso oficial da Lancia Corse e uma forte presença de equipas e pilotos determinados a marcar a sua posição para o futuro.

Tivesse a categoria Rally1 metade dos concorrentes e da competitividade do WRC2 que o Mundial de Ralis não estaria em crise. Tal como sucede no topo da pirâmide, a época de 2026 é de transição para a segunda categoria do WRC, até porque, quase de certeza os Rally2 vão em 2027 ser equiparados aos Rally de 2027 e portanto, pilotos e equipas posicionarem-se bem em 2026 pode deixá-los em patamares mais ‘interessantes’ para 2027, especialmente no que aos pilotos diz respeito.

Regresso da Lancia Corse ao WRC2

O grande destaque do WRC2 em 2026 é o regresso oficial da Lancia Corse ao Mundial de Ralis, com a dupla Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, ao volante de um carro totalmente novo, o Ypsilon Rally2 HF Integrale, e com a ambição de lutar pelas vitórias e títulos. A equipa confirmou um programa de pelo menos oito provas, com estreia no Rali de Monte Carlo (22-25 de janeiro), e estabeleceu o objetivo ambicioso de conquistar o título de WRC2 na sua primeira temporada.

Equipas e pilotos de destaque

Para além dos homens da Lancia, Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, espera-se a presença de nomes fortes como Gus Greensmith, Temu Suninen, Robert Virves, Lauri Joona, Emil Lindholm e Yuki Yamamoto (protegido da Toyota). Está também a alinhar-se uma forte presença de pilotos franceses, especialmente no Rali de Monte Carlo, com nomes como Léo Rossel, Pablo Sarrazin e Eric Camilli, num regresso.

Programas de Equipas Confirmados

Team Lancia Corse HFA Lancia: Yohan Rossel (com navegador Arnaud Dunand) e Nikolay Gryazin (com Konstantin Aleksandrov).

M-Sport Ford World Rally Team: Romet Jürgenson (copiloto Siim Oja) nas provas iniciais do WRC2 2026, pilotando o Ford Fiesta Rally2 com um novo pacote de evolução técnica.

Printsport Racing (Toyota Challenge Program): Yuki Yamamoto, piloto da 3ª geração do programa de desenvolvimento Toyota WRC Challenge, com o objetivo de conquistar um terceiro título consecutivo de WRC2, utilizando o Toyota GR Yaris Rally2.

Toksport WRT: Gus Greensmith (com Jonas Andersson) e Robert Virves ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2.

Outros Pilotos e Equipas

Chris Ingram vai competir no WRC2 no Rali de Monte Carlo com um Toyota GR Yaris Rally2, acompanhado pelo seu copiloto norte-americano, Alex Kihurani. Roope Korhonen volta a competir no WRC2 ao volante de um Toyota Yaris Rally2 e integrado na estrutura da Printsport. Jan Cerny continua na expectativa de participação no WRC2 com o Škoda Fabia RS Rally2. Teemu Suninen regressa na Suécia com um Toyota Yaris Rally2 da equipa italiana Delta Rally, tendo como novo copiloto Janni Hussi.

Regressos e novidades

O regresso de Eric Camilli para uma temporada completa no WRC2 é outra boa surpresa. Léo Rossel estará presente à partida do Monte Carlo a bordo de um Citroën C3 Rally2 preparado pela equipa 2C Competition. Roberto Daprà mantém-se na categoria com a Delta Rally (Škoda Fabia RS Rally2). Lauri Joona está confirmado para a temporada 2026 no WRC2 (Škoda Fabia RS Rally2). Taylor Gill procura financiamento para um programa de três ralis no WRC2 em 2026 (Suécia, Croácia e Finlândia) num Toyota privado. Pablo Sarrazin tem participação confirmada no Monte Carlo, a bordo de um Citroën C3 Rally2. Eliott Delecour está inscrito no Rali de Monte Carlo, a bordo de um Toyota GR Yaris Rally2 da equipa Delta Racing.

Formato competitivo

O programa de WRC2 para 2026 apresenta uma configuração equilibrada entre equipas de fábrica (Lancia), programas de desenvolvimento (M-Sport, Printsport) e operações de clientes (Toksport, equipas independentes), criando uma grelha altamente competitiva na categoria de suporte do Campeonato do Mundo de Ralis.

O calendário do WRC2 2026 é o mesmo do WRC, com 14 provas, percorrendo a Europa, África, América do Sul e Ásia.