WRC: Mês intenso de testes em Portugal | AutoSport

Ott Tanak deu início a um mês muito intenso de testes em Portugal de todas as equipas do WRC. Dividindo-se entre Mortágua, Arganil e Góis, a M-Sport testa para o Rali da Argentina, sendo que a preparação para o Rali de Portugal se vai dar mais a norte, em percursos mais parecidos com as da prova portuguesa. Já a Serra do Açor, é perfeta para ‘simular’ a Argentina. Veja os vídeos

WRC: Mês intenso de testes em Portugal