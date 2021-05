WRC, Yves Matton: “um prazer genuíno ver os adeptos de volta ao Rali de Portugal” | AutoSport

O Mundial de Ralis visita alguns locais muito especiais ao longo da época, mas apenas alguns se podem comparar com Fafe, numa tarde de domingo. Ao longo das décadas, este mesmo troço foi palco de alguns dos maiores e melhores momentos do desporto. Depois de grande trabalho de todos os envolvidos no Rali de Portugal, desde os organizadores do evento, as autoridades locais e a GNR, os espectadores foram autorizados a voltar para as bermas das estradas e o diretor de ralis da FIA, Yves Matton, foi um dos que desfrutaram da oportunidade de voltar a ver carros de rali em ação, e não perdeu tempo em agradecer a todos os envolvidos: “Um verdadeiro trabalho e um prazer genuíno de ver os adeptos de volta ao Rali de Portugal. Quero agradecer-vos a todos por respeitarem as regras com os Marshall. Este é um pequeno, mas realmente importante passo para ter a totalidade dos espectadores de volta num futuro próximo”.