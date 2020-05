WRC: Yves Matton quer número mínimo de provas para se ter um Campeonato do Mundo

Devido à pandemia coronavírus (COVID-19), a realização das restantes provas do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) está pendente. A FIA e o seu comissário para os ralis, Yves Matton, estão a considerar um número mínimo de provas, para se ter um campeonato do mundo, tal como acontece na Fórmula 1.

“Estamos a preparar uma mudança nas regras, que vai exigir pelo menos sete ralis para haver campeonato. Por isso, faltam correr quatro ralis.” – disse Yves Matton.

Neste momento, o Rali de Portugal já foi cancelado – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS – e os ralis da Argentina, Quénia ou da Nova Zelândia podem seguir o mesmo caminho.