WRC: Yves Matton pode estar de saída | AutoSport

A edição italiana do Motorsport.com avançou hoje que Yves Matton vai abandonar o cargo de diretor de ralis da FIA. Contactada pela mesma publicação, o órgão federativo não foi capaz de negar ou confirmar esta notícia. Matton ocupa o cargo desde 2018 e se verificar o anúncio da saída do cargo, acontecerá a um mês do campeonato do mundo de ralis da FIA ter início com a regulamentação Rally1, a era híbrida da competição.

A eleição do novo presidente da FIA realizou-se recentemente, mas Mohammed Ben Sulayem, que surge curiosamente dos ralis, avisou que os construtores no campeonato eram poucos e que o organismo a que preside teria de ser mais proativo na busca de novos interessados. Yves Matton, no início de 2021 tinha já deixado claro que os novos regulamentos podem seduzir mais marcas: “Os regulamentos do Rally1 foram escritos com vista a tornar os novos regulamentos tão acessíveis quanto possível”, disse Matton ao Autosport inglês. “Este é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento: sustentabilidade, segurança, acessibilidade”, disse Matton, que assegura serem os novos regulamentos concebidos para permitir que mais fabricantes possam vir para o WRC: “Pode haver mais um fabricante antes do fim do próximo ciclo de homologação, mas não será em 2022”.

O Motorsport.com avança ainda que Matton surge ligado à vaga deixada em aberto na Hyundai com a saída de Andrea Adamo.