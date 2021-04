WRC: Yves Matton não espera atrasos nos Rally1, apesar dos recentes contratempos

Yves Matton, diretor do WRC assegurou ao Dirtfish que apesar do recente contratempo que levou à recolha dos sistemas híbridos e motores dos Rally1 de 2022, depois de terem sido detetados problemas de ‘juventude’ com o sistema, não está a contar com atrasos na ‘entrega’ dos carros.

Matton assegura que a Compact Dynamics já retificou o problema e está confiante que a nova geração de carros de ralis, os Rally1 vai ficar pronta a tempo do início do Mundial de Ralis de 2022: “o timeline não mudou. É um processo normal, estamos a desenvolver algo novo e podem surgir problemas. Os carros estão quase a testar, talvez tenhamos perdido apenas alguns dias. Não posso dizer quando se vão realizar testes, mas não será muito longe do que estava inicialmente previsto.”, disse.