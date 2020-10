WRC: Yves Matton confiante da realização do Rali Ypres

O diretor de ralis da FIA, Yves Matton, está otimista para a realização da próxima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) na Bélgica, com o Rali de Ypres de 19 a 22 de novembro.

Ao dirtfish, Matton afirmou que «o evento tem o apoio do governo e não há razão para que não aconteça. Estou otimista. Quanto ao cancelamento do rali devido à COVID-19, não há nenhum prazo estipulado. Sabemos que pode acontecer alguns dias antes do evento. Mas, estamos a trabalhar com os organizadores e os intervenientes para tentar evitar que o governo tome essa decisão em cima da hora. As últimas notícias que recebemos é que o evento vai acontecer».

Na Estónia, o rali realizou-se com a ajuda do governo, de que fala Matton. Juntamente com o Primeiro-Ministro daquele país, Jüri Ratas, as coisas foram discutidas e chegaram-se a acordos para que a caravana do Mundial pudesse correr.

«O mais importante é ter o apoio do governo. Segundo as regras da Estónia não era possível ter um evento, e foi apenas graças ao governo [e] ao facto de termos o Apêndice S [o regulamento da FIA relativo à realização de eventos motorizados internacionais, sob restrições da COVID-19] que mostrou ao governo o que estamos a fazer para realizar um evento. É porque corremos de forma segura, com todas as regras sanitárias», finalizou Matton.