WRC: Yohan Rossel revelou que a M-Sport lhe pediu “500.000€ a 600.000€”, programa parcial…

Yohan Rossel renovou contrato com a Citroën Racing para o WRC2 em 2025, com o francês a tecer algumas declarações bem interessantes à Rallye-Sport, quando falou dos rumores que circularam como sendo uma das possibilidades para a M-Sport.

Rossel explicou muito facilmente como foram os seus contactos com a M-Sport.

Para melhor entendimento, aqui fica uma conversa fictícia:

Triiiiiiim…

Tou sim bom dia, fala da M-Sport, com quem falo?

Olá! Aqui é Yohan Rossel, queria saber quanto custa correr com vocês, partindo do princípio que não estou no topo da vossa lista de contratações? É que eu gostava de correr nos Rally1, sabe?

M-Sport: Claro, Yohan! Se for um programa parcial custa algo entre 500 a 600 mil euros…

Rossel: [depois de três segundos de silêncio, tentando não se engasgar] Ah… hã… desculpem, acho que a ligação está com ruídos. Você disse 500 a 600 mil euros?

M-Sport: “Isso mesmo, ouviu bem, Yohan. Dependendo das provas e do suporte que precisas, pode variar um pouco…”

Rossel: Certo… Um bom Natal para vocês e um excelente ano de 2025, vemo-nos em Monte-Carlo, vocês de azul eu de vermelho…

M-Sport: Igualmente para ti, liga em 2027, talvez seja mais barato…

Rossel: Até lá, abraço…

Como se percebe, os Rally1 andam por ali, imagine-se quem tiver de pagar pelo ano todo, e talvez isto ajude a perceber porque a FIA, finalmente, quer baixar custos, depois de perceber que, mesmo que a Promoção do WRC seja perfeita a partir deste exato minuto, leva uns bons anos a que a disciplina dê um retorno como se um investimento mínimo de meio milhão de euros ‘parecesse’ 100.000€. Não vai acontecer pelo retorno da promoção, tem que se baixar custos sem ‘bater demais’ no espetáculo.

Aos franceses, da Rallye-Sport Rossel disse: “Isso (rumores) fez-me sorrir um pouco. Depois de ouvir os valores as discussões para 2025 acabaram antes de começar”, disse Rossel.

“Por outro lado, é bom ver que as pessoas falam de mim no Rally1, porque isso mostra que o meu desempenho é reconhecido e que é lógico para todos que eu suba para esta categoria. Mas o WRC está numa situação bastante catastrófica”.

E tem toda a razão, Rossel, hoje em dia o WRC, com orçamentos nestes valores, está a caminho do abismo.

Portanto, resta ao WRC avançar com as novas regras, melhorar significativamente a promoção, o que está longe de ser um dado adquirido, pois numa disciplina com carros tão rápidos, nos bastidores as coisas andam de ‘tartaruga’…

A conclusão disto é muito simples: o WRC pode perder um pouco o atual espetáculo, mas se não atuar nos custos, não fica pedra sobre pedra…