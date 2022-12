WRC, WRC2, WRC3 e Junior WRC: as regras das pontuações | AutoSport

Como sempre, a atribuição de pontos aos pilotos e/ou navegadores no respetivo campeonato do WRC (WRC, WRC2, WRC3 e Junior WRC) será baseada numa classificação separada da classificação geral do rali e incluirá apenas os pilotos e/ou navegadores elegíveis para marcar pontos nesse rali específico, ou seja, tem de ser nomeado antecipadamente.

O título de Campeão WRC2 para as equipas será atribuído à equipa que tiver obtido o maior número de pontos em 5 dos 6 ralis na Europa mais os pontos obtidos num 7º rali de ‘bónus’ fora da Europa em que tenham participado para pontuar.

Os títulos de Campeão do WRC2 para Pilotos, Navegadores e Challenger serão atribuídos ao piloto e navegador que tiver obtido o maior número de pontos em 6 dos 7 ralis em que foram inscritos por uma equipa inscrita no Campeonato do WRC2 e nomeada para marcar pontos.

O prémio da Taça WRC Masters será atribuído ao piloto e navegador que tiver marcado o maior número de pontos em 5 das 6 ralis mais os pontos marcados num sétimo ralis fora da Europa em que esteja inscrito para pontuar no WRC

Os títulos de Campeão do WRC3 para Pilotos e Navegadores serão atribuídos aos que tiverem marcado o maior número de pontos em 4 dos 5 ralis em que participaram para marcar pontos.

Nos restantes ralis não poderão pontuar nem ‘tirar’ pontos aos outros pilotos registados para pontuar.