WRC, Vincent Landais Campeão do Mundo de Navegadores: “Obrigado ao meu piloto por me trazer aqui”

Vincent Landais sagrou-se Campeão do Mundo de Ralis na categoria de navegadores pela primeira vez, ao lado de Sébastien Ogier (Toyota), numa temporada em que disputaram apenas 11 das 14 provas, faltaram a três e sofreram um acidente noutra. Ao serviço da Toyota desde 2022, na fase part-time do francês, a dupla coroou uma prestação excecional na Arábia Saudita, última ronda do WRC e o navegador estreou-se como Campeão do Mundo:.​

“Ainda não acredito que aconteceu. Vai levar tempo, algumas horas ainda. Estou vazio, como disse o Seb, porque foi uma semana exigente, mas sinto muito orgulhoso no que fizemos. Foi uma temporada perfeita – não podíamos fazer mais,” confessou Landais, que iniciou a carreira em 2010 e se estreou no WRC no Rali da Alsácia de 2012. “Lembro-me de ver os profissionais e pensar: ‘Um dia quero ser como eles’. No ano seguinte veio o primeiro título e pensei: ‘Quero ir com este tipo’. Desde então, soube que queria isto.

Levou-me 15 anos de trabalho duro e sacrifícios. Nos últimos três anos, o Seb empurrou-me muito, mas sabia que eu conseguia. Obrigado ao meu piloto por me trazer aqui. Já olho para a próxima temporada,” acrescentou o navegador, que superou Scott Martin por quatro pontos na tabela final.