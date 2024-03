WRC: vem aí um novo capítulo para o Mundial de Ralis | AutoSport

O futuro da classe principal no Mundial de Ralis tem sido um ponto de discussão importante nos últimos dias, mas enquanto isso, o calendário de competições para a temporada de 2025 também está a moldar-se nos bastidores.

Entende-se que há planos para aumentar o número de ralis no próximo ano, elevando o total para 14 eventos do Campeonato Mundial de Ralis. Isso foi originalmente planeado para a temporada atual, mas, no final, a FIA e o Promotor do WRC optaram por um calendário de 13 provas.

É quase certo que o campeonato incluirá pelo menos mais um rali fora da Europa, de longa distância, já que a inclusão da Arábia Saudita no calendário é considerada como praticamente certa. Este ano, três eventos fora da Europa estão previstos, no Quénia, Chile e Japão, mas há um desejo de aumentar o número de ralis de longa distância no futuro, um desejo de há muito, tanto da FIA como do Promotor, pois sendo a Europa o ‘coração’ do WRC, um Mundial de Ralis tem que ter muitas mais provas fora do ‘principal’ continente da competição.

De acordo com a revista francesa Auto Hebdo, a confirmação para o evento na Arábia Saudita é esperada já em março. Por volta do mesmo período, informações oficiais também podem ser divulgadas sobre se o financiamento necessário do estado para o evento do WRC na Irlanda se materializará.

A organização do rali irlandês já fez uma proposta ao Promotor do WRC para os próximos três anos, durante os quais planeia sediar o evento em três locais diferentes. O promotor deu sua aprovação a este plano.

O calendário do próximo ano pode ser dividido de tal forma que nove ralis seriam realizados na Europa, com um total de cinco ralis de longa distância incluídos. A empresa promotora já teve discussões com o Paraguai, que está à procura de um lugar no campeonato, mas este é um processo muito prematuro.

Talvez porque o promotor também não esconda o seu desejo por um segundo rali na América do Sul ao lado do Chile. A Argentina tem uma longa tradição de sediar eventos do WRC, mas a situação económica do país é tão grave que a competição pode não ser viável em 2025.

O Promotor do WRC enfrenta um problema positivo, com quase uma fila de organizadores de eventos dispostos a juntarem-se à competição. Também houve relatos das Ilhas Canárias de que o arquipélago atlântico gostaria de sediar um evento do WRC já na próxima temporada.

Quando novos ralis são introduzidos na série, alguns dos eventos atuais terão que ser retirados – pelo menos temporariamente. Por exemplo, a Polónia tem um contrato apenas para este ano. A Letónia deve sair, regressando a Estónia, que não está no calendário do WRC este ano, mas com o Rali da Finlândia ali ao lado são muito redundantes os eventos e o pior que pode suceder ao WRC é ser o dinheiro e não diversidade e qualidade das provas a prevalecer. Tal como se tem vindo, também, a falar, a Turquia seria um bom regresso, pelo menos é bem diversas das provas bálticas.

O contrato para o Rally da Croácia também está em processo de renovação, mas os organizadores locais começaram as negociações no outono passado para um acordo prolongado com o promotor.

Mais mudanças são esperadas para a temporada de 2026, momento em que os Estados Unidos e a Escócia estão entre os que procuram a inclusão no Campeonato Mundial de Ralis.