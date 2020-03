WRC: Veja trailer de anúncio do WRC9 (Vídeo)

O jogo oficial do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) está quase a chegar. O WRC9 vai contar com novos ralis, como o Kénia, a Nova Zelândia e o Japão. Será primeiramente lançado nas plataformas atuais (PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch) para depois mais tarde sair para a nova geração de consolas (PS5 e Xbox Series X).

Os jogadores terão à escolha mais de 400km de estradas de todas a 13 rondas programadas para 2020 no Campeonato do Mundo de Ralis. Também os carros dos três fabricantes presentes no campeonato estão à escolha, tal como os seus pilotos. Já numa onda mais clássica, os jogadores vão poder contar com mais 15 carros bónus.

Em relação aos jogos anteriores, o desenvolvimento do WRC9 focou-se na suspensão, o travar e as transferências de peso dos carros, para tentar ao máximo simular um carro real.

Para além do WRC9, o WRC Promoter (detentor dos direitos comerciais do WRC) confirmou o WRC10 e o WRC11, renovando assim a licença com a editora de jogos Nacon e o estúdio de desenvolvimento KT Racing.