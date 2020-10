WRC: Veja Petter Solberg de regresso aos ralis (Vídeo)

Petter Solberg regressou à ação dos ralis num Citroen C3 WRC no Rali da Sardenha. O campeão do mundo de ralis de 2003 esteve a pilotar para a Pirelli, testando a última geração de pneus, os Scorpion KX. Ao seu lado, a ditar as notas do troço esteve o norueguês Andreas Mikkelsen.

A partir de janeiro de 2021 até ao fim de 2024 a Pirelli será o fornecedor oficial de pneus na categoria do WRC do Campeonato do Mundo de Ralis.