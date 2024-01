WRC: Vamos ter um Rali de Monte Carlo à moda antiga? | AutoSport

Seja qual for a perspetiva por que se olhe o Rali de Monte Carlo é claramente o rali mais conhecido do mundo. Como são conhecidos eventos como o GP do Mónaco de F1, 24 Horas de Le Mans, 500 Milhas de Indianapolis, o Rali Dakar, as 24 Horas de Daytona. Cada um com o seu ‘grau’, não é o que mais interessa para o caso.

Se perguntarmos a um completo desconhecido, se for em Portugal, provavelmente responde Rali de Portugal, mas se for noutro qualquer, provavelmente referem o Monte Carlo, com poucas exceções.

É um evento único, nascido em 1911, chegou a ter partida de várias cidades europeias, e um pináculo na Riviera francesa. Desde cedo que uma grande mística rodeou a prova e hoje em dia isso não mudou.

Mas há uma coisa a que associamos o Rali de Monte Carlo: neve e gelo. Muito, de preferência.

Este ano, parece que vamos ter ‘sorte’…

A temporada começa dentro de três semanas precisamente em Monte Carlo, a prova foi levada para norte, tem centro em Gap, e em janeiro, por esta altura, frio, gelo e muita neve é ‘coisa’ que não falta por aquelas bandas, e parece que vai ser assim entre 25 e 28 de janeiro deste ano…

A localização no sopé dos Alpes garante com muito maior probabilidade que o asfalto tem neve e gelo em cima.

O ano passado foi quase um rali totalmente seco. Mas este ano não deve ser: “Parece que vamos ter um Monte Carlos da ‘velha escola’”, disse o diretor técnico da Toyota, Tom Fowler, ao Dirtfish.

Se a prova tiver muita neve, é bonito, como a suécia, até mais, por causa das montanhas, mas torna-se numa prova mais previsível, pois é igual para todos, com os pilotos a saber bem com o que contar.

Mas a zona é muito instável, pois é habitual a meteorologia variar e isso era o melhor que poderia acontecer no Rali de Monte Carlo…mas só do ponto de vista dos adeptos, pois para as equipas e concorrentes é uma lotaria e uma enorme dor de cabeça. Como se viu no Monte Carlo ao longo dos anos, as condições podem mudar muito rapidamente e é precisamente por esta razão que o Rali de Monte Carlo se tornou um verdadeiro clássico.

Olhando a esta distância, parece estar no ‘radar’ sensivelmente a mesma meteo de agora. Ainda ontem, colocaram no X (ex-Twitter) uma foto do Turini. Agora imagine-se…