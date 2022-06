WRC vai voltar ao Estádio Olímpico de Atenas | AutoSport

O WRC vai voltar ao Estádio Olímpico de Atenas: “Agora o momento é certo”, dizem os gregos.

A super especial do Rally da Acrópole de 2021 foi disputada nas ruas de Atenas, mas os organizadores da prova recuperam a super especial que fizeram há 17 anos, em 2005, que foi um enorme sucesso com 60.000 espectadores nas bancadas. Só que, no ano seguinte, os organizadores aumentaram o preço dos bilhetes, e o público… desapareceu.

“Aprendemos com os erros, sabemos o que aconteceu, o que foi feito de errado”, disse Pavlos Athanassoulas , diretor do Rally da Acrópole, ao DirtFish. O Rali da Acrópole será disputado de 8 a 11 de setembro. A prova deverá ser um dos destaques do ano.