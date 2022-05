WRC vai ter canal de TV 24/7 a partir de 2023 | AutoSport

A Gala WRC50 foi profícua em ‘estórias’, mas também numa importante novidade: o WRC vai ter um canal linear a funcionar todo o dia, a partir do próximo ano. Quem o disse foi Jona Siebel, Managing Director do WRC Promoter: “Vamos lançar um canal 24/7 na TV. Queremos chegar a novos mercados, entrar nesses mercados, portanto é este o plano que temos, desenvolver um canal de TV e estamos muito confiantes”, disse Siebel. Como se sabe, existe atualmente o WRC All Live, desde 2018, mas o que se pretende fazer é totalmente diferente. Atualmente, se explorarmos o WRC All Live, podemos passar muitas horas a ver ralis, todos os que se realizaram desde 2018 estão disponíveis, os onboard, para lá de imensos ‘Highlights’.

Mas um canal, não se trata somente de aceder a conteúdos que estão ‘depositados’ num qualquer local na internet…