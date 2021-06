WRC vai aos EUA em 2022: Como, logo se vê… | AutoSport

Há muito que o WRC está a tentar regressar aos EUA, onde esteve cinco vezes entre 1973 e 1988, mas as coisas não têm sido fáceis. Falámos com Sean Johnston, piloto norte-americano do WRC2, que nos confessou que o interesse nos EUA tem vindo a crescer, mas que ainda está longe do que se passa na Europa. De qualquer forma, o Promotor e a FIA estão a trabalhar num plano para acolher um evento nos EUA em 2022.

Os Estados Unidos da América do Norte são um país com grande potencial para o WRC, e até mesmo mais do que um evento. O Rali do México deve regressar ao calendário de 2022, na era pós-covid, o fabricante norte americano, a Ford também verá com bons olhos a ida do WRC para lá, e em declarações ao Autosport inglês, o Diretor de Ralis da FIA, Yves Matton, confirmou que está em preparação um plano para acolher um evento no próximo ano. Isto pode variar desde um roadshow de demonstração, exposição itinerante ou até um rali candidato ao WRC: “A América é algo em que estamos a trabalhar. Queremos ter um evento num futuro próximo na América do Norte. Tentaremos algo em 2022, com certeza que não será um evento que faça parte do calendário, mas tentaremos alcançar algo em 2022”.