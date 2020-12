WRC: Um exemplo do dia ‘horrível’ de Thierry Neuville (vídeo)

O seu défice no campeonato já era substancial, mas Thierry Neuville ainda tinha uma hipótese de chegar ao título no Rallye de Monza. Contudo, o seu dia foi para lá de mau, e abandonou depois de um toque numa chicane no banking de Monza, danificando a suspensão dianteira-direita do seu Hyundai i20 WRC. Foi forçado a abrandar, após uma passagem de água, já que o motor do seu i20 WRC se recusou a pegar. Antes, já tinha feito das ‘suas’ como se vê no vídeo.