WRC: Turini ganha desta em Rali de Monte Carlo 2023 ‘new look’ | AutoSport

O famoso Col de Turini vai ganhar muito destaque no Rallye Monte-Carlo de 2023, previsto para 19 a 22 de janeiro, num traçado que apresenta mudanças significativas.

Um dos locais mais emblemáticos do Mundial de Ralis, o Turini, marca o arranque não só do rali, mas também se ‘festeja’ o momento em que o WRC cumpre 50 anos. Estamos presentemente no 50º ano da competição, o dia do aniversário será precisamente a 19 de janeiro de 2023, dia em que arrancou o Rali de Monte Carlo de 1973.

Turini à noite, é sempre interessante. A especial repete-se mais duas vezes na etapa final de domingo. A segunda passagem será a Power Stage. 50% do percurso será diferente em relação a 2022.

Após um ‘facelift’ bem sucedido este ano, o ACM, Automobile Club de Monaco anunciou ontem que o rali manterá o seu Quartel-General no Mónaco durante todo o evento.

A prova deste ano teve a sua sede no Principado pela primeira vez desde 2006, em que teve Valence, depois Gap, antes de se deslocar para sul, para o último dia de competição nas montanhas acima do Mónaco.

A cerimónia de início da noite de quinta-feira na Praça do Casino realiza-se antes de dois troços noturnos. A primeira, com 15,52 km, La Bollène-Vésubie/Col de Turini é abordada num formato novinho em folha, começando pela primeira vez a partir do Camp de Millo, uma povoação muito perto de La Bollène-Vésubie.

Segue-se o troço La Cabanette/Col de Castillon. O troço de 25,41 km permite aos pilotos fazerem cinco passagens de montanha seguidas pela primeira vez nas 91 edições do rally: Col de l’Orme, Col de l’Ablé, Col de Braus, Col Saint-Jean e Col de Castillon.

A segunda etapa, de sexta-feira, leva os concorrentes mais a norte durante 106,18 km ao cronómetro em duas voltas de três troços, separados por uma mudança de pneus em Puget-Théniers.

Roure/Beuil (18,33km), no sopé do Parque Nacional de Mercantour, sobe o Col de la Couillole antes das equipas enfrentarem Puget-Théniers/Saint-Antonin (20,06km) e Briançonnet/Entrevaux (14,70km). Este último avança dois dias, depois de se ter realizado como Power Stage na edição deste ano.

O percurso segue ainda mais para norte no sábado para os Alpes-de-Haute-Provence. Malijai/Puimichel (17,47km) é seguido por Saint-Geniez/Thoard (20,79km), uma versão encurtada do Sisteron que apresenta o sempre exigente Col de Fontbelle, que se a ‘meteo’ não for anormal à data, vai ter neve e gelo na certa.

Uma mudança de pneus e um reagrupamento em Digne-les-Bains precede uma repetição do ‘loop’ antes do fim do dia Ubraye/Entrevaux (21,91km) já de noite.

O dia final de domingo apresenta dois troços bem conhecidos, que serão percorridos duas vezes por todas as equipas ‘sobreviventes’ em vez de se limitarem aos 50 melhores concorrentes da classificação, como nos anos anteriores.

Uma versão longa de Lucéram/Lantosque (18,97km) conduz a um regresso ao Col de Turini, após o qual as equipas descem das montanhas para o Mónaco para a cerimónia de final da tarde na Praça do Casino. Os 17 troços somam 314,52 km, num percurso total de pouco mais de 1500 km.

Nenhum dos quatro dias contará com uma assistência a meio do dia, o que vem somar-se às dificuldades suscetíveis de serem encontradas devido ao tempo nas montanhas dos Alpes franceses, no final de janeiro.

Um Rali de Monte Carlo ainda mais complicado do que habitualmente, mas ainda assim bem longe do que era na época de ouro dos ralis…