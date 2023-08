WRC: Tudo ou nada para Teemu Suninen… | AutoSport

A Hyundai ‘testou’ Teemu Suninen aos comandos do seu i20 Rally1 em dois ralis, mas vai dar-lhe uma terceira oportunidade no Rali do Chile, para ver como se sai o finlandês num rali bem diferente dos da Estónia e Finlândia, sendo por isso de novo o terceiro piloto da equipa ao lado de Thierry Neuville e Esapekka Lappi.

Depois do desaparecimento de Craig Breen em abril, a Hyundai precisou de um terceiro piloto para partilhar o carro com Dani Sordo e Suninen tem feito esse papel.

Não deslumbrou, longe disso, mas também não comprometeu, foi quinto na Estónia e quarto na Finlândia.

Sordo regressa na Acrópole, mas Suninen disputa o Rali do Chile, prova onde foi quinto com a Ford em 2019. Vamos ver se Teemu Suninen consegue acabar com os altos e baixos da sua carreira.

Teve um início promissor, vencendo o Fiesta Sport Trophy em 2014, venceu pela primeira vez no WRC3, nesse ano, fazendo o mesmo no WRC2 em 2015. Foi 2º do WRC2 com a Skoda em 2016, triunfou três vezes nesse ano, ascendeu ao WRC com a Ford em 2017 e em 2018, WRC como piloto de fábrica da M-Sport, conquistou seu primeiro pódio na categoria principal, o WRC, no Rally de Portugal de 2018.

No entanto, Suninen não conseguiu manter o ritmo ascendente nos anos seguintes, pois sofreu com erros e problemas mecânicos, o que o impediu de alcançar todo o seu potencial. Em 2021 foi substituído por Adrien Fourmaux na M-Sport, e em 2022, assinou pela Hyundai Motorsport como piloto de apoio. Agora tem nova chance de competir em algumas provas do WRC na categoria principal. Vamos ver se é desta que consegue fixar-se… ou não.