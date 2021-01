WRC: Tudo em aberto para o último dia do Rali Monte Carlo

Sébastien Ogier vai para o último dia do Rali de Monte Carlo com um avanço de 13 segundos sobre o seu companheiro de equipa, Elfyn Evans. Com quatro troços pela frente, a luta pelo triunfo está ainda em aberto. Jari-Matti Latvala estreia-se na função de chefe de equipa e com três carros nos primeiros três lugares dificilmente vai meter espartilhos nos seus pilotos. A esta distância ainda não se sabe como vão estar os troços, mas se estiverem como os dois primeiros de hoje, até a Hyundai ainda pode ganhar o rali.





Contudo, o mais provável é que Thierry Neuville tente encontrar forma de bater Kalle Rovanperä, que está a ter um começo de ano de ano prometedor. De Ogier já se sabe o que esperar, ainda mais em Monte Carlo, Elfyn Evans é sempre o piloto ‘certinho’ que pode vencer mesmo sem brilhar tanto quanto outros. É certo que vai manter a pressão, mas não parece que vá atacar desenfreadamente. Não é o seu estilo.

No dia de hoje, Ogier atacou de imediato na escuridão, batendo Evans por 17.8s voltando à liderança do rally. O galês contra-atacou no último troço de dia, mas ainda tem muito para tentar recuperar amanhã. O mais significativo de tudo é que estão três Toyota nos três primeiros lugares.

Quanto a Rovanperä, depois de Neuville ter recuperado tempo, o finlandês atacou na última especial do dia e colocou a sua vantagem em sete segundos. Não é muito, mas é alguma coisa. Quanto a Neuville, tem feito um rali de adaptação ao novo navegador, e vice-versa. Segundo o belga “estamos constantemente a melhorar”. Dani Sordo é um solitário quinto e deve ter ordens de Andrea Adamo para levar o carro até ao fim.

A Hyundai tem tido um dia difícil, ficou sem Ott Tanak que era terceiro, e apesar de ter batido os Toyota por muito na PE10, um quarto e quinto lugares provisórios é o que se arranja para já.

Takamoto Katsuta tem vindo a ganhar confiança depois de ter feito um mau início de rali, com diversos erros. O seu melhor resultado com um WRC é o sétimo lugar, precisamente há um ano nesta prova, e neste momento é sexto, sem adversários por perto.

Já Andreas Mikelsen tem estado brilhante no WRC 2, dominando bem à vontade a prova. Tal como disse no final do dia, já só tem de levar o carro até ao fim da prova.

Gus Greensmith teve um dia terrível na sexta-feira, muito mau para quem é neste momento o chefe de fila da M-Sport. Melhorou hoje um pouco, mas ainda assim em três troços, num deles deixou um R5 ficar à sua frente. E logo no mais fácil dos três.

Adrien Fourmaux furou na PE10 e o piloto do carro da Sports & You, Eric Camilli aproximou-se dele, mas o piloto da M-Sport respondeu e a margem é agora de 17.6s. Pierre-Louis Loubet começou o dia fora do top 20, depois de ter batido ontem, e para a (sua) história ficou o segundo tempo na PE10, atrás de Neuville, mas à frente de todos os restantes ‘lobos’. Teve muito azar no acidente que teve, já que o carro bloqueou rodas e o francês tornou-se num passageiro. Com quatro provas no WRC, tem já um sétimo lugar no bolso. Talvez bata o recorde do seu pai, Yves Loubet, que foi duas vezes segundo no WRC. Para amanhã, quatro difíceis troços, mas tudo vai depender do tempo que se fizer sentir.

