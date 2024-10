WRC: Toyota reduz a diferença para a Hyundai antes da última prova

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team reduziu a diferença no Mundial de Construtores de Ralis com um bom desempenho no último dia, mesmo tendo perdido a vitória à geral depois do acidente de Sébastien Ogier.

Fruto do sistema de pontos implementado este ano, Takamoto Katsuta foi a estrela do último dia ao completar um excelente regresso à ação, conquistando o máximo de 12 pontos em oferta ao liderar tanto a classificação do super-domingo como a Power Stage no final do rali.

Depois de uma curta pausa na sua temporada, pois ficou de fora da ronda anterior no Chile, Katsuta mostrou boa confiança e ritmo desde o início do rali, no domingo, foi o mais rápido na primeira passagem pelo troço de Passauer Land e novamente quando regressou para a Power Stage.

Foram os mais rápidos no domingo, com 3.8 segundos de vantagem sobre os companheiros de equipa Elfyn Evans e Scott Martin, que marcaram o segundo pódio consecutivo em segundo lugar e foram terceiros na Power Stage.

Juntos, os esforços de Evans e Katsuta significaram que a TGR-WRT marcou mais dois pontos do que a sua principal rival Hyundai neste fim de semana, reduzindo a diferença para 15 pontos antes da ronda final do próximo mês no Rali do Japão. Não será fácil recuperar os pontos, mas é perfeitamente possível.

Para Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa) “Estou satisfeito com os resultados muito fortes do Elfyn e do Takamoto neste rali e, especialmente hoje, eles ajudaram realmente a equipa a manter o campeonato vivo. O Seb ficou naturalmente muito desiludido depois do seu acidente, o que foi uma pena porque ele estava novamente muito rápido.

Depois disso, parecia que podíamos perder alguns pontos, mas no final, graças ao Taka e ao Elfyn, ganhámos dois pontos à concorrência, por isso ainda estamos no jogo para o Rali do Japão: está nas nossas mãos se quisermos fazer um segundo lugar na geral e somar pontos no domingo.

Estamos muito contentes pelo Taka, em especial: com tempo para fazer o reset, ele voltou e fez exatamente o que precisávamos que ele fizesse. Teve cuidado quando era necessário, aumentou a confiança e o seu desempenho no domingo foi natural.

Com o Sami, o seu desempenho estava sempre a aumentar no asfalto. Foi apenas um pequeno erro esta manhã e ele pagou uma grande penalização, mas isso faz parte do processo de aprendizagem e o próximo objetivo para ele é lutar pelo título do WRC2 no Japão”.