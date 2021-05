WRC, Toyota: que pilotos para 2022? | AutoSport

A Toyota está a analisar o seu line up para 2022. Já se sabe que Sébastien Ogier quer fazer somente algumas provas, não é certo, mas é muito provável, que o faça com a Toyota. Neste contexto e sabendo-se que Elfyn Evans termina contrato, perguntámos a Jari-Matti Latvala em que pé estão as coisas: “Estamos muito contentes com a performance que o Elfyn (Evans) tem tido no último ano e meio, tem dado grandes passos na sua carreira, portanto o objetivo principal é mantê-lo na equipa. Ele tem crescido e eu não vejo qualquer problema. Apesar de estar previsto que o Sébastien (Ogier) só faça eventos selecionados, queremos ter uma equipa forte em que todos os pilotos sejam capazes de vencer ralis. Essa é para nós a situação ideal” começou por dizer Latvala, que confirma conversas com Sébastien Ogier para 2022: “Ele já disse que quer fazer apenas alguns eventos, já falámos um pouco sobre isso, em breve vamos falar quanto aos ralis que ele gostaria de fazer. Quando ele disser que eventos quer fazer, podemos olhar para o piloto que irá repartir o carro com ele. Acredito que ele fique com a Toyota, e se eles fizer ralis, talvez haja a opção de fazer outras coisas no seio do Grupo Toyota. Queremos continuar a vê-lo ganhar ralis mas também que possa fazer outras coisas dentro do grupo”.