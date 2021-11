WRC: Toyota pode vir a correr com cinco Rally1 em 2022 | AutoSport

A Toyota poderá ter em determinado ponto da época de 2022 cinco Toyota Yaris Rally1 Hybrid a correr. Para já estão previstos apenas carros para Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e com Esapekka Lappi e Sebastien Ogier a partilhar um carro, mas mais lá para a frente, segundo Jari Matti Latvala, dependendo do que for acordado com Sébastien Ogier, não só o francês e Lappi podem correr ao mesmo tempo, como eventualmente pode ficar um carro, o quinto, disponível para quem dele precisar.

A equipa em que Takamoto Katsuta continuará o seu programa de desenvolvimento com a Toyota chamar-se-á ‘Next Generation’, e podemos chegar a um ponto de ter Sébastien Ogier a correr com essa equipa…‘Next Generation’.