WRC: Toyota pode ter cinco Rally1 em algumas provas | AutoSport

Existe a possibilidade da Toyota ter cinco carros (Rally1) a correr no WRC em alguns eventos. Foi Jari-Matti Latvala que o deu a entender em declarações ao Autosport inglês, acrescentando que a decisão será da casa-mãe.

Curiosamente, no Rali da Croácia, e o mesmo deve suceder em Portugal, o carro de Takamoto Katsuta foi integrado na nova reformulação de espaço de assistência da toyota na Croácia, e foi precisamente por causa dessa reformulação que Latvala admitiu que as coisas podem mudar ainda mais: “Há a possibilidade, na segunda metade da época, mas depende muito do que a Toyota quer fazer, por isso não sabemos por agora se vamos ter um quinto carro ou não”, disse Latvala. A questão tem a ver com a possibilidade de, ao invés de Esapekka Lappi ficar de fora cada vez que Ogier disputar provas este ano, tal como vai suceder no Rali de Portugal, a Toyota colocar os dois a correr nas mesmas provas. Até aqui, Elfyn Evans, Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta têm feito todas as provas enquanto Ogier e Lappi partilham o carro. Isso pode mudar brevemente.