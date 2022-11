WRC: Toyota pode alugar o quarto Yaris Rally1 em 2023 | AutoSport

O diretor da equipa Toyota Gazoo Racing, Jari-Matti Latvala, revelou que a sua equipa está aberta ao aluguer de um dos seus carros GR Yaris Rally1 em 2023. A marca japonesa anunciou hoje o seu line up para 2023 – com Takamoto Katsuta a ‘subir’ prova a equipa principal, a meio tempo, partilhando o carro com Sébastien Ogier, realizando as restantes provas no quarto carro da equipa, significando isto que, quando Ogier correr, a Toyota terá quatro carros, mas não nas restantes provas.

É nesses ralis que o quarto carro pode ser alugado: “É agora claro o nosso alinhamento, é com quem vamos competir na próxima época, mas, é claro que temos considerado que em sete eventos, temos um quarto carro disponível e consideraríamos uma opção de aluguer. Se houver alguém interessado em alugar um carro, vamos ver. Neste momento não sabemos se isso vai acontecer, mas estamos, evidentemente, a recolher dados para ver se há pilotos interessados. Já recebemos alguns pedidos, mas não tomámos qualquer decisão até aqui”.