WRC, Toyota lidera os dois campeonatos, mas Rali de Portugal é um ‘desafio’ grande | AutoSport

A Toyota chega ao Rali de Portugal no comando destacado do Mundial de Construtores, com mais 29 pontos que a Hyundai, depois de ter vencido três das quatro provas realizadas, ainda assim com os mesmos pódios que a Hyundai, só que ‘melhores’ do que os da equipa coreana.

Para além disso, tem os seus três pilotos nas três primeiras posições do campeonato, o que neste caso e à partida do Rali de Portugal não é propriamente agradável, já que dois pilotos da Toyota têm que abrir a estrada nos troços da Lousã, Góis Arganil e Mortágua. As duas passagens pelos troços da Serra da Lousã e Açor podem deixar mossas, mas os seus pilotos têm a palavra…

C,