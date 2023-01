WRC: Toyota inicia a defesa dos títulos, com recorde para Sébastien Ogier? | AutoSport

quase sempre, é tão difícil conquistar quanto defender a conquista dos títulos. Os adversários tentam corrigir os seus erros e tudo fazem para se aproximar dos vencedores. É isso por que vai passar a Toyota este ano no WRC, mas a equipa está pronta para a defesa dos seus títulos do Mundial de Ralis e para vencer no lendário Rallye Monte-Carlo, que abre mais uma vez a temporada 2023.

A Toyota Gazoo Racing WRT tem em vista uma terceira coroa tripla consecutiva do WRC após uma temporada de estreia bem sucedida em 2022 para o seu carro GR Yaris Rally1 Hybrid. Sabendo que não podem dormir sob os louros, a equipa continua a trabalhar arduamente para melhorar este ‘pacote’ vencedor, e a mudança mais óbvia para 2023 no carro é a nova forma do pára-lamas traseiro com uma entrada de arrefecimento revista para o sistema híbrido do carro. Outros desenvolvimentos incluem uma nova especificação de motor que tem agora um rendimento ainda mais elevado.

Depois de se tornar o campeão de pilotos mais jovem de sempre do WRC aos 22 anos de idade, Kalle Rovanperä regressa para defender a sua coroa juntamente com Jonne Halttunen. A eles juntam-se novamente, durante toda a temporada, dois vice-campeões, Elfyn Evans e Scott Martin.

O oito vezes campeão do Mundo de Ralis, Sébastien Ogier inicia outro programa parcial de provas nas suas estradas nacionais nos Alpes franceses – onde tentar conseguir uma nona vitória recorde no Rallye Monte-Carlo, o que esteve muito perto de suceder o ano passado – e continua a trabalhar com o co-condutor Vincent Landais, depois de terem juntado forças no final do ano passado.

Takamoto Katsuta vai para a sua terceira temporada na equipa, novamente a partilhar com Ogier o carro oficial durante a época, ao mesmo tempo que continua a ganhar experiência em todos os ralis restantes – começando já pelo Monte-Carlo – numa quarta inscrição, ao lado do navegador Aaron Johnston, como parte do Programa TGR WRC Challenge.