WRC: Toyota ‘inclinada’ para o GR Yaris Rally3 | AutoSport

Por altura do Rali de Portugal perguntámos a Jari-Matti Latvala como estava a questão dos carros cliente, e o finlandês disse-nos que a Toyota está a pensar construir um Rally2 e Rally3, mas que ainda não estava decidido, por qual deles iriam começar, até porque se fala da passagem dos Rally2 para híbridos pelo que fazer um Rally2 agora e ter que mudá-lo daqui a dois anos parece ser mau negócio.



Certo era que quer tê-lo – seja qual for – a testar no próximo ano: “Sim, estamos a olhar para um programa de clientes, carros que possamos vender, e estamos ainda a investigar as opções com o Rally3 e Rally2. Ambos são muito interessantes, mas não decidimos ainda qual vamos fazer primeiro. Estamos a desenvolver o programa queremos ter um carro a testar em 2022. Não sei dizer se poderá estar à venda em 2022, mas em testes, de certeza”, disse nessa altura.

Provavelmente a decisão de construção prioritária recaiu no Rally3, pois em termos comerciais é em teoria um melhor negócio, pois para já só há o Ford Fiesta Rally3: “A meu ver, o novo Rally3 parece ser a categoria mais interessante do que os Rally2. Ser a segunda marca nos Rally3 será certamente bom para o negócio, mas tal como sucedeu com os R5, só quando começar a haver muitos carros a correr a categoria encontra o sucesso”, disse.

Nos Rally4 já há com grande avanço o Ford Fiesta Rally4 e o Peugeot 208 Rally4, com o Opel Corsa Rally4 e o Renault Clio Rally4 a aparecer mais recentemente: “O Rally 3 está mais perto do que o Rally2, mas ainda aguardamos decisões relacionadas com as regras dos Rally2.

Sabemos que se podem tornar híbridos, pelo que precisamos de ter mais informações da FIA antes de nos comprometermos”, disse Latvala, que admite poder dar mais detalhes em breve.