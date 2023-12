WRC: Toyota GR Yaris Rally2 está pronto | AutoSport

Está cada vez mais perto a estreia oficial do novo Toyota GR Yaris Rally2. O carro estará homologado a 1 de janeiro de 2024, o processo de homologação decorre há muito, e neste momento a Toyota já terminou a sua fase de desenvolvimento. A estreia oficial terá lugar a 25 de janeiro com o Rali de Monte Carlo, esperando-se já na prova monegasca cinco carros.

A Toyota sabe que tem pela frente uma concorrência muito forte, especialmente do lado da Skoda, mas há fundadas esperanças na competitividade do carro, sendo certo que será sempre necessário tempo para evoluir. Veja-se o que fez a Skoda com o primeiro Fabia R5, foram cerca de dois anos de testes até que o carro competiu. É verdade que passado todos estes anos, as marcas foram ganhando conhecimentos e agora o processo é mais fácil, mas lembramos que a Toyota está a trabalhar nos Rally2 pela primeira vez, e apesar de ser uma equipa muito experiente, talvez seja necessário algum tempo até vermos os GR Yaris Rally2 mais competitivos, até porque o Rali de Monte Carlo não é uma boa prova para tirar esse tipo de dúvidas, ainda que dê sempre para ver alguma coisa.

A experiência da Toyota é grande, o GR Yaris de estrada foi criado incorporando tecnologia, conhecimento e experiência aprendidos no Mundial de Ralis, e este Rally2 nasce com ADN dos ralis, e esse é logo um ponto de partida muito forte. Uma carroçaria feita e pensada para os ralis e não uma plataforma já existente da gama, como sucede nos restantes casos. Só aí já está uma vantagem.

Depois, como se sabe, o motor é um três cilindros, e por isso bem mais leve que os quatro cilindros da concorrência. Por isso, a base do carro é de certeza mais leve que os restantes Rally2 e nesse aspeto a Toyota teve certamente maior facilidade de fazer um carro muito equilibrado. Depois, é pequeno, logo tem tudo para ser muito ágil, e a dúvida neste momento permanece somente no desenvolvimento do motor, pois ninguém ainda trabalhou nos Rally2 com uma base de um motor de três cilindros. A Toyota é pioneira nesse aspeto e por isso pode ter algum trabalho pela frente para o tornar competitivo. Vamos ver. Estamos a um pouco mais de mês e meio do Rali de Monte Carlo…