WRC: Toyota GR Yaris com ‘ajustes’ aerodinâmicos e upgrade no motor | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing evoluiu o seu GR Yaris Rally1 e o carro já foi visto em testes. Foi Sébastien Ogier que o guiou, um carro que teve um upgrade no motor, que melhora agora a entrega tanto de potência e de binário.

A maior mudança, contudo, foi muito mais visível com a perda das entradas de ar na lateral do carro. Com a bateria do sistema híbrido do carro a funcionar a temperaturas inferiores às esperadas durante a época passada, a equipa sentiu que essa era uma perda aerodinâmica desnecessária e a sua retirada vai permitir um melhor fluxo aerodinâmico no Yaris de 2023.

A Toyota também fez alterações na asa traseira, em linha com o que já estava a ser testado no fim do ano passado.

Para o diretor técnico da equipa, Tom Fowler: “encontrámos alguns ganhos no desempenho e na fiabilidade e continuamos o trabalho de evolução deste carro. Acredito que temos um carro que será capaz de competir com qualquer um dos nossos rivais”, disse.

FOTO © Julien Pixelrallye/WRC.com