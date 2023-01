WRC, Toyota Gazoo Racing WRT: clara mostra de competitividade | AutoSport

Depois de quatro títulos consecutivos de Pilotos e Construtores, a Toyota entrou em 2023 como clara favorita, e comprovou-o logo na primeira prova, ao colocar dois carros no pódio do Rali de Monte Carlo, e mais do que isso, mostrou um grande performance por parte dos seus três pilotos.

Seja como for, espera-se que tenham bastante mais oposição do que em 2022, mas para já… nem por isso.

Kalle Rovanpera já não vai surpreender a concorrência com a mesma veemência que teve em 2022, mas no Monte Carlo já se percebeu que até no asfalto se tem de contar com ele, chegando ao ponto de ter ficado muito perto de ‘apertar’ com Sébastien Ogier.

Sébastien Ogier deve ter um programa semelhante a 2022, de Kalle Rovanpera espera-se um piloto que vai continuar a lutar pelos triunfos em todas as provas, e depois de um ano menos conseguido, Elfyn Evans já mostrou em Monte Carlo, pode voltar a estar ao nível de 2020 e 2021 e com isso ‘misturar-se’ na frente.

Partindo do princípio que os três carros têm performance e fiabilidade semelhantes em 2023 – o que para já ainda não está a suceder com a Hyundai e ford, embora se espere que vá acontecer – o domínio que a Toyota exerceu dificilmente se repete em todo o campeonato, embora a probabilidade de revalidar os títulos seja forte, basta ver o que se passou agora em Monte Carlo.

A Toyota não tem tido grandes oscilações de produção, como um todo, e por isso em 2023 espera-se mais do mesmo, sendo certo que Kalle Rovanpera já deixou claro em 2022 que será o piloto a bater por todo o restante plantel.

Terminar o ano com quatro pilotos no top 6 do campeonato é menos provável, mas a manter os seus registos de performance e de fiabilidade, que em 2022 ficaram bem acima da média, fica mais perto de repetir o feito. Saiu Esapekka Lappi do lineup, e o quarto carro fica para alugar nas provas em que Ogier não participar. Para já, na primeira, foi o 4º carro a vencer…