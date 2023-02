WRC: Toyota Gazoo Racing quer manter sequência de vitórias na Suécia | AutoSport

Depois do triunfo no Rali de Monte Carlo, a Toyota Gazoo Racing World Rally Team pretende dar continuidade ao seu forte recorde de sucessos na neve e gelo do Rali da Suécia, segunda ronda do Campeonato Mundial de Ralis de 2023 que se realiza de 9 a 12 de fevereiro.

A Suécia foi o cenário da primeira vitória do Toyota Yaris WRC em 2017, quando Jari-Matti Latvala – agora Chefe de Equipa – reclamou a vitória apenas no segundo evento da equipa no WRC. Desde então, a TGR WRT assegurou mais três vitórias nas três últimas edições do rali, incluindo a primeira vitória do GR Yaris Rally1 Hybrid há um ano, pelas mãos de Kalle Rovanperä.

Esse resultado deu o pontapé de saída à ‘corrida’ de Rovanperä para o seu primeiro campeonato de pilotos, e o finlandês voltará a chegar à Suécia este ano, liderando ‘efetivamente’ a corrida para o título pois no mês passado, foi segundo no Rallye Monte-Carlo atrás de Sébastien Ogier, que lidera a classificação, mas não marca presença na Suécia, nem vai fazer suficiente número de ralis, em teoria, que lhe permitam lutar pelo título. Com a matemática, nunca se sabe…

Takamoto Katsuta sobe, portanto, à equipa principal, ao lado de Rovanperä e Elfyn Evans – que venceu na Suécia em 2020. Depois de ter corrido frequentemente na neve e gelo na Finlândia como parte da sua formação através do programa TGR WRC Challenge Program, Katsuta também tem um forte recorde na Suécia, tendo conquistado uma vitória no WRC2 em 2018 e terminado em quarto lugar no ano passado.

A TGR-WRT terá quatro carros em ação nos Rally1 devido à presença do italiano Lorenzo Bertelli, que se torna no primeiro piloto cliente a competir no GR Yaris Rally1.