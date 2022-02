WRC: Toyota Gazoo Racing procura o ‘novo’ Takamoto Katsuta | AutoSport

Takamoto Katsuta e Hiroki Arai andaram entre 2015 e 2018 a tentar chegar ao topo, o que só o primeiro conseguiu. Agora é a vez de Hikaru Kogure, Nao Otake e Yuki Yamamoto, que foram seleccionados para se juntarem ao programa Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program e com isso submeterem-se a treino intensivo e desenvolvimento com o objectivo de um dia competir ao mais alto nível no Mundial de Ralis.

Têm as portas entreabertas, agora tudo depende deles próprios. Sim ou sopas. Não há espaço para todos, como bem se sabe, mas depois de tantos anos sem japoneses no WRC, neste momento há um que melhora de ano para ano e já se estão a preparar mais. Era assim que devia ser em todo lado, uma escada baseada na ‘meritocracia’, mas grande percentagem desse mérito hoje em dia vai quase tanto para a qualidade que demonstram como para o ‘dote’ que conseguem arranjar.

O programa WRC Challenge começou em 2015 para identificar e ‘desenvolver’ jovens pilotos talentosos do Japão com potencial para se tornar pilotos de alto nível do WRC. A iniciativa provou ser um sucesso: Takamoto Katsuta, um dos dois pilotos escolhidos nessa selecção inicial, está a competir. Agora a Toyota Gazoo Racing proporciona uma oportunidade semelhante a outro grupo de pilotos. De 60 candidatos, oito foram escolhidos para participar num campo de treino de duas semanas na Finlândia, onde a equipa Toyota Gazoo Racing World Rally Team está sediada.

Lá, as suas competências foram avaliadas ao volante dos carros de estrada GR Yaris, dos crosskarts e dos carros de Rally4 com tração a duas rodas, e foram também submetidos a testes de aptidão física e neurológica.

A supervisionar o processo de selecção esteve o instrutor chefe Mikko Hirvonen juntamente com os colegas instrutores Jouni Ampuja e Juho Hänninen.

Em particular, eles estavam à procura da capacidade de aprendizagem dos pilotos e das suas características naturais, com o seu potencial para se tornarem pilotos profissionais de ralis mais importantes do que o seu atual nível de habilidade.

Até agora, Kogure de 20 anos, Otake de 21 anos e Yamamoto de 24 anos têm competido em ralis no Japão. A adesão ao Programa WRC Challenge permitir-lhes-á ganhar experiência adicional e demonstrar o seu potencial no palco global. Os pilotos iniciam agora a sua primeira semana de formação como pilotos do programa, centrada na produção de notas e na condução do Rally4. No início de Abril deslocar-se-ão do Japão para a Finlândia para iniciar um intenso programa de formação a tempo inteiro, e a partir do verão começarão a participar em ralis nacionais em carros de Rally4 na Finlândia e na Europa. Todos os anos, serão avaliadas com base nos seus desempenhos e desenvolvimento individuais.

Para Mikko Hirvonen (instrutor chefe do programa): “Ficámos realmente impressionados com a atitude de todos os candidatos durante as duas semanas. Eles tentaram realmente esforçar-se e quiseram ultrapassar os seus limites. Vinham de diferentes origens dentro do desporto motorizado e a maioria deles nunca tinham conduzido na neve e no gelo. Portanto, havia muitas coisas novas para eles lidarem, mas fizeram-no muito bem e deram grandes passos. Tentámos seleccionar os pilotos que considerávamos terem mais potencial para o futuro, mas não foi uma decisão fácil de tomar. Os três que escolhemos mostraram boa determinação em aprender e fazer progressos nas suas carreiras. Eles também nos impressionaram com o quanto melhoraram nas duas semanas seguintes, como absorveram a informação dos instrutores e como lidaram com diferentes situações sob pressão.

Acreditamos que eles podem ter um futuro realmente brilhante nos ralis.

Agora começa o verdadeiro trabalho árduo para eles, mas estou certo de que estão prontos para o desafio”.