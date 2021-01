WRC: Toyota Gazoo Racing com novo visual

A Toyota apresentou o Yaris WRC de 2021, que surge, finalmente, com um visual mais arrojado e naturalmente pronto para lutar por mais títulos. A nova decoração é semelhante à usada pelo novo GR010 Hybrid do Mundial de Endurance, com um desenho na letra GR indicando a forte ligação entre os carros de competição da Toyota e carros de estrada, como o GR Yaris, que foi desenvolvido utilizando os conhecimentos adquiridos pela equipa, no WRC.

Sob este novo ‘look’, a equipa continuará com o conjunto comprovado do Toyota Yaris WRC para uma quinta temporada consecutiva, a última antes da introdução de novos regulamentos técnicos na competição, em 2022.

Até agora, o carro alcançou 17 vitórias no WRC (ganhando mais de um terço dos eventos em que participou) e 322 vitórias em troços. Após o título de fabricantes de 2018, triunfo nos pilotos e navegadores em 2019 (Ott Tanak/Martin Jarveoja) e 2020 (Sébastien Ogier/Julien Ingrassia). Em 2021, o objetivo da equipa é assegurar a dobradinha, títulos de pilotos e construtores.

A equipa continua a trabalhar para otimizar o Yaris WRC, com novos desenvolvimentos previstos para ser introduzidos durante 2021. O carro está agora também equipado com pneus Pirelli, uma vez que a empresa italiana torna-se neste ano no fornecedor único de pneus para as principais categorias do WRC a partir desta época.

A equipa desfruta duma forte continuidade em 2021, com o seu line up de pilotos, uma vez que as três duplas permanecem por uma segunda temporada. Depois de reclamarem o seu sétimo título mundial em 2020, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia regressam ao lado de Elfyn Evans e Scott Martin, que terminaram como vice-campeões na sua época mais forte até à data. Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen procurarão desenvolver a sua promissora campanha de estreantes, na qual terminaram em quinto lugar no campeonato.